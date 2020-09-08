Трамп обвинил чиновников из Пентагона в стремлении развязывать войны

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что высокие чины в Пентагоне желают вести "бесконечные войны", чтобы обогащались предприятия, занимающиеся производством вооружений. Об этом сообщает mns.news.

В ходе брифинга Трамп вновь отверг обвинения, опубликованные в журнале The Atlantic, что он оскорблял ветеранов и отказался участвовать в церемонии поминовения американских солдат, погибших в годы первой мировой войны, якобы потому что боялся намочить свои волосы из-за дождя.

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Трамп повторил, что эта история является выдумкой, заявив: "Я не говорю, что меня любят все военные. Меня любят солдаты".

Он добавил, что высокие чины в Пентагоне не хотят ничего кроме войн, потому что стараются осчастливить оружейные компании.

"Руководители в Пентагоне, вероятно, меня не любят, потому что они не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы", – отметил американский лидер.

"Но мы выходим из бесконечных войн", – подчеркнул Трамп.

Напомним, Дональд Трамп обрушился с критикой на вдову Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс за то, что она якобы "спонсирует фейковые новости", являясь владельцем контрольного пакета журнала The Atlantic.