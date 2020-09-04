Трамп придумал для Байдена новое прозвище

Президент США написал фамилию Байден как Hiden (спрятанный), намекая на то, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий.

Президент США Дональд Трамп придумал новое прозвище своему сопернику по президентской гонке демократу Джо Байдену. Если раньше Трамп зачастую называл Байдена "Sleepy Joe" - "Сонный Джо", то сейчас он в Twitter заменил фамилию своего оппонента на слово "Hiden" (спрятанный или невидимый).

В своем сообщении Трамп написал, что Джо Байден грубо нарушил санитарные нормы во время встречи с семьей афроамериканца Джейкоба Блейка, раненного полицейскими в штате Висконсин.

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"Невидимый Джо сходит с самолета, хватает и трясет руку ошеломленного человека (как в старые добрые времена), потом той же рукой трогает свое лицо и маску", – описал Трамп встречу Байдена с американцем.

Трамп написал фамилию Байден как Hiden скорее всего намекая на то, что Байден в условиях пандемии коронавируса старается избегать публичных мероприятий, а также не хочет публично появляться и разговаривать на публике, чтобы не обвалить свои рейтинги в президентской гонке.

Напомним, президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что в случае победы на президентских выборах Джо Байдена, в Америке произойдет революция радикальных левых сил.

Отметим, аналитики американского банковского холдинга JPMorgan Chase & Co считают, что вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стала постепенно увеличиваться.