Байден может принести в Америку революцию, – Трамп

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал, что в случае победы на президентских выборах Джо Байдена, в Америке произойдет революция радикальных левых сил.

Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

"Демократы потеряли контроль над радикальными левыми. Он (Байден) слабый человек и был таким всю свою жизнь. Его контролируют, как куклу. Это не приведет к снижению напряженности, они просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция ", – сказал Трамп.

"Вы понимаете это? Это революция", – повторил он.

Трамп добавил, что большинство американцев не поддержат такой исход выборов.

Президент США также выразил свое негативное отношение к движению Black Lives Matter.

"Black Lives Matter – это марксистская организация", – сказал Трамп.

По его мнению, это движение несет вред не только для белого населения США, но и для афроамериканцев и остальных граждан.

"Когда я впервые услышал о Black Lives Matter, я сказал: "Как это ужасно звучит, это дискриминация. Это плохо для черных людей, это плохо для всех". И вдруг это становится как…хотя, вы знаете, посмотрите, оно спадает, потому что люди устали от всего того, что творится", – сказал Трамп.

Отметим, аналитики американского банковского холдинга JPMorgan Chase & Co считают, что вероятность победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стала постепенно увеличиваться.