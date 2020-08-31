Беспорядки в Висконсине: Трампа отговаривают от посещения бунтующего штата

Губернатор штата считает, что присутствие президента в Кеноше замедлит процесс преодоления разногласий между властью и протестующими.

Президент США Дональд Трамп намерен посетить Кеношу, город в штате Висконсин, где не прекращаются беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские ранили выстрелами в спину 29-летнего афроамериканца Джейкоба Блейка.

В связи с этим, губернатор штата Тони Эверс направил официальное письмо в Белый дом, в котором рекомендует президенту отменить эту поездку. Губернатор считает, что его присутствие там станет препятствием к нормализации ситуации и замедлит процесс преодоления разногласий между властью и протестующими.

Об этом сообщает Axios.

"Насколько я понимаю,... вы намерены посетить Кеношу, и, согласно сообщениям из Белого дома, вы собираетесь сделать это во вторник. Сегодня я пишу, чтобы почтительно попросить вас раз передумать", – говорится в тексте письма.

"Я и другие лидеры сообществ, с которыми удалось связаться, обеспокоены тем, что будет значить для Кеноши и нашего штата ваш приезд", – добавил Эверс в письме.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что поездка президента в Висконсин состоится, как и планировалась.

"В Белом доме глубоко тронуты обращением людей из Кеноши, которые рады визиту президента и давно ждут от власти действий в поддержку местных правоохранителей и предприятий, подвергшихся вандализму", – сказал спикер Белого дома.

"Президент Трамп с нетерпением ждет возможности посетить Кеношу во вторник и помочь этому великому городу исцелиться и отстроиться заново", – добавил он.

Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Висконсине, после того как в воскресенье, 23 августа, полицейские выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, который с серьезными травмами был доставлен в реанимацию. По данным американских СМИ, Блейк частично парализован.

Полицейские заявили, что мужчина причастен к инциденту, связанному с домашним насилием. По словам очевидцев, Блейк пытался разнять двух дерущихся женщин.

После этого начались беспорядки. Их участники поджигали машины, ломали двери административных зданий, а также повредили систему освещения городских улиц. Для разгона толпы полиция и Национальная гвардия применяли слезоточивый газ.

Из-за сложившейся ситуации губернатор штата Тони Эверс вынужден был ввести на его территории режим чрезвычайной ситуации (ЧС), а президент США Дональд Трамп направил туда федеральные силы и военнослужащих Национальной гвардии.