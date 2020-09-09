Новый антирекорд по количеству смертей. Статистика по коронавирусу в мире на 9 сентября

На утро среды, 9 сентября, было зафиксировано 4322 летальных случая заболевания.

Об этом сообщает Worldometer.

Только за последние сутки новых случаев стало больше на 241 тысячу. В частности, почти 90 тысяч обнаружили в Индии, более 28 тысяч – в США, более 17 тысяч – в Бразилии и 12 тысяч в Аргентине.

При этом Украина опустилась на одну позицию и сейчас находится на 16-м месте в мире по суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Пятерку лидеров по общему количеству зараженных, как и днем ранее, продолжают возглавлять США, на втором месте – Индия, на третьем – Бразилия, за ней – Россия и Перу.

Данные американского Университета Джонса Хопкинса, как всегда, говорят о несколько меньшем количестве зараженных. В частности, общее количество зараженных в мире от данных Worldometer отстает на почти на 256 тысяч человек и составляет 27 479 047 человек.

Бесконтрольное снятие странами ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, ведет к катастрофе, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Сейчас в ряде стран, значительно ослабивших ограничения, наблюдается вторая волна пандемии.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.