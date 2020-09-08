Сердце и легкие регенерируются после коронавируса, – австрийский эксперимент

После того, как человек переболел коронавирусом, легкие и сердце могут восстанавливаться. Правда, на это уйдет от трех месяцев до полугода.

Медики из Австрии в течение 6 месяцев наблюдали за состоянием здоровья 82 пожилых пациентов, переболевших коронавирусом и пришли к оптимистическому выводу. Повреждения, которые "корона" наносит сердцу и легким человека, не окончательные.

Результаты исследования специалисты представили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS).

Ученые регулярно брали у пациентов кровь на анализ и делали новые снимки легких каждые шесть недель. В первые дни после выписки повреждения легких имелись у 88% пациентов. При этом половина участвующих в эксперименте постоянно кашляла или ощущала нехватку воздуха. Такие же проблемы ученые зафиксировали в работе органов кровообращения – у 59% пациентов в сосудах были тромбы, а работа левого предсердия серьезно нарушилась.

Ситуация несколько улучшилась через три месяца: видимые повреждения легких наблюдались только примерно у половины переболевших COVID-19, а кашель, тромбы и другие последствия инфекции проявлялись реже.

"Плохая новость заключается в том, что следы повреждений остаются на снимках легких пациентов даже через несколько недель после их выписки из больницы. Есть и хорошая новость – со временем они исчезают. Это говорит о том, что легкие могут залечивать подобные повреждения", – говорит один из авторов исследования Сабрина Саханич из Инсбрукского университета.

История вопроса

Практически сразу после начала вспышки коронавирусной инфекции стало известно, что вирус поражает клетки легких, а также слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца. Именно это объясняет такие характерные симптомы, как потеря обоняния, кашель, трудности с дыханием, а также проблемы с пищеварением и сбои в кровеносной системе.

Известны группы риска и сопутствующие заболевания, при которых риск смерти от коронавируса повышен. Это гипертония, диабет, ожирение, а также повышенный уровень триглицеридов и низкий уровень "хорошего" холестерина.

Почему это важно?

Результаты исследования специалистов из Австрии говорят о том, что многие тяжелые последствия коронавирусной инфекции не являются необратимыми, чего ученые опасались раньше. Самым важным вопросом по-прежнему остается стойкость иммунитета к COVID-19.