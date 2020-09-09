Мы с тобой одной крови. Как люди помогают диким животным, попавшим в беду

Он заметил, что у птицы травмирована лапка, поймал её и отвёз в центр реабилитации животных. Сейчас с чайкой всё в порядке, и она, как и прежде, прилетает в гости к рыбаку.

1 Благодарные дельфины

Прошлой осенью итальянские рыбаки в Неаполитанском заливе обнаружили в сетях запутавшегося дельфинёнка и плавающую вокруг него мать. Когда мужчины отпустили малыша на волю, он несколько раз выпрыгнул из воды. То же самое сделала его мать. По мнению рыбаков, дельфины выразили свою признательность.

2 Ручной лисёнок

Строитель из Техаса по имени Малачи увидел на объекте забившегося в угол, истощённого и напуганного до смерти зверька, похожего на щенка. Мужчина забрал малыша домой и назвал Фредом. А через несколько недель понял, что его новый друг — лисёнок. Фред быстро освоился дома у Малачи, подружился с его собаками и стал совсем ручным, так что строитель решил оставить его насовсем.

3 Оленёнок, который хотел остаться

Американец Дарий во время прогулки неподалёку от Йеллоустонского парка дикой природы заметил оленёнка, который сильно отстал от семьи и рухнул на землю. Дарий забрал животное домой, кормил его из бутылочки каждые четыре часа в течение двух недель, а когда малыш окреп, отпустил в дикую природу. Но оленёнок так привязался к Дарию, что несколько раз возвращался обратно и только на третий раз присоединился к стаду.

4 Медвежонок-сын

Кори Хэнкок из штата Орегон прошлым летом отправился в лес и неподалёку от тропинки заметил лежащего на спине с открытой пастью и посиневшими губами медвежонка. Мамы-медведицы поблизости не было. По законам штата Орегон, людям нельзя вмешиваться в дикую природу. За нарушение грозит штраф $6 тыс. или год тюрьмы. Но медвежонок напомнил Кори собственного маленького сына, поэтому, недолго думая, он забрал малыша в машину, сделал искусственное дыхание и отвёз в ветеринарную клинику. Специалисты помогли медвежонку восстановиться, а за оправданно добрый поступок Кори не выписали штраф.

5 Койот-путешественник

Канадец по имени Джастин во время путешествия рыбачил на плоту и заметил торчащий из воды крохотный нос зверька, который оказался щенком койота. Мужчина спас малыша, назвал его Йип-Йип и в течение 10 дней подкармливал и обогревал. А когда вернулся домой, передал своего друга Обществу реабилитации дикой природы.