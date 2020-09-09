Польша предлагает Германии свою альтернативу "Северному потоку – 2"

Варшава планирует запустить газопровод Baltic Pipe, по которому будут поступать до 8 млрд кубометров газа в год из Норвегии. Польша готова предложить Германии использовать этот газопровод вместо "Северного потока – 2". Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в ТВ-эфире, передает агентство "РИА Новости" .

"Нужно рассмотреть разные варианты, если речь об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", – сказал он.

Напомним, российский "Северный поток – 2" к настоящему времени почти достроен, но работы пока остановлены из-за угрозы санкций США.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и ряд других европейских политиков считают, что газопровод должен быть достроен, не взирая на угрозы США.

В последние дни ряд политиков в Германии высказались за остановку строительства газопровода в связи с отравлением Алексея Навального. Меркель сначала категорически отрицала необходимость такой реакции, то на днях допустила ее возможность.

Польский газотранспортный оператор Gaz-System и датский Energinet приняли инвестиционное решение о строительстве газопровода Baltic Pipe в ноябре 2018 года. Этот газопровод должен пройти от норвежского сектора Северного моря в восточном направлении до Дании, а затем пересечь ее и через Балтийское море дойти до Польши. В результате поляки смогут напрямую покупать норвежский газ, а Дания будет получать платежи за транзит. Стоимость строительства оценивается в $1,8–2,4 млрд. Газопровод планируется ввести к 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт Польши с "Газпромом".

Все необходимые разрешения для строительства газопровода получены. 30 апреля 2020 года Gaz-System подписал контракт на реализацию этого проекта с итальянской компанией Saipem.

Напомним, глава польского правительства Матеуш Моравецкий из-за отравления Навального призвал Германию остановить проект "Северный поток - 2" . "Это последний сигнал для правительства ФРГ, чтобы остановить российско-германский проект", – сказал он.