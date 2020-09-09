Больше шести не собираться: в Британии борются с коронавирусом

Со следующего понедельника, 14 сентября, в Великобритании запрещается собираться в группы более чем по шесть человек, как на улице, так и в помещениях. Такое решение принято на фоне резкого роста числа заражений коронавирусом, пишет BBC.

Новые правила не будут распространяться на школы, работу, свадьбы, похороны и спортивные соревнования.

Нарушителей будут штрафовать в размере 100 фунтов стерлингов (около 3600 грн). За каждое последующее нарушение сумма будет удваиваться. Однако максимальный штраф не может составить более 3 тыс. 200 фунтов.

Сейчас в Британии действуют правила, которые разрешают собираться в группы до 30 человек.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что полиция будет пристально следить за соблюдением новых правил.

"Все очень просто. Собрание людей в группы – это нормально, конечно с соблюдением социальной дистанции, но эти группы должны включать не более шести человек", – сказал Хэнкок.

Он отметил, что в этих обстоятельствах не все семьи смогут проведать своих двух родителей в одно и то же время.

"У меня трое детей, а вся наша семья состоит из пяти человек. Поэтому все вместе мы сможем встретиться только с одним из родителей", – сказал Хэнкок.

Министр здравоохранения добавил, что данные правила будут действовать в "обозримом будущем".

"Я очень надеюсь, что мы сможем изменить ситуацию до Рождества. Я думаю, что в условиях пандемии до Рождества еще далеко", – сказал он.

Напомним, в Великобритании обнаружили разную степень риска умереть от коронавируса среди различных этнических групп. Так, люди африканского, индийского, пакистанского и бангладешского происхождения имеют более высокие риски летального исхода, чем европейцы.