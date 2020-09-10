"Я был бы рад, если бы это было правдой ", – соратник Навального о публикациях Der Spiegel

Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального, заявил, что "в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", имея ввиду публикацию немецкого Der Spiegel о том, что оппозиционер вышел из комы.

"Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", – сообшил в комментарии Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что информация в статье "очень сильно преувеличена".

"О том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", – написала Ярмыш в Twitter.

В свою очередь берлинская полиция сообщила, что не знает, откуда появилась информация об усилении охраны возле палаты Навального.

В четверг, 10 сентября, немецкая Der Spiegel сообщала, что криминальная полиция Берлина усилила меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в клинике "Шарите" после попытки отравления.

По данным издания, это мероприятие является ответом на то, что "состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, судя по всему, заметно улучшается".

В понедельник, 7 сентября, в "Шарите" объявили, что Навальный выведен из искусственной комы и, якобы, с тех пор его состояние улучшилось.

Отметим, госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов: алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.