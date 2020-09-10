Леонид Волков заявил, что в публикации о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из комы, "присутствует огромное количество фактических ошибок".

Леонид Волков, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального, заявил, что "в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", имея ввиду публикацию немецкого Der Spiegel о том, что оппозиционер вышел из комы.

"Я был бы рад, если бы то, что пишет Der Spiegel было правдой, но к сожалению, в этой статье присутствует огромное количество фактических ошибок", – сообшил в комментарии Леонид Волков.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что информация в статье "очень сильно преувеличена".

"О том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей", – написала Ярмыш в Twitter.

В свою очередь берлинская полиция сообщила, что не знает, откуда появилась информация об усилении охраны возле палаты Навального.

В четверг, 10 сентября, немецкая Der Spiegel сообщала, что криминальная полиция Берлина усилила меры безопасности в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в клинике "Шарите" после попытки отравления.

По данным издания, это мероприятие является ответом на то, что "состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального, судя по всему, заметно улучшается".

В понедельник, 7 сентября, в "Шарите" объявили, что Навальный выведен из искусственной комы и, якобы, с тех пор его состояние улучшилось.

Отметим, госсекретарь США Майк Помпео не исключает, что отравление оппозиционера Алексея Навального было заказано именно высокопоставленными чиновниками в Москве.

20 августа лидеру российской оппозиции стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в организме Навального следы яда из группы "Новичок".

Главный токсиколог Сибирского федерального округа Александр Сабаев отрицает, что Навальный был отравлен. Российские врачи омской больницы в организме политика ядов не нашли. Сабаев уверяет, что Навальному могло стать плохо вследствие множества внешних факторов: алкоголя, стресса, диеты и даже отсутствия завтрака.