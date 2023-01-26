Большинство граждан ФРГ против поставок в Украину боевой авиации, — опрос Spiegel

Согласно опросу, большинство немецких граждан поддерживают предоставление Украине танков Leopard 2. Однако касаемо истребителей ситуация иная — 63% респондентов выступают против поставок военных самолетов Киеву.

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Поставка основных боевых танков Leopard 2 в Украину находит одобрение у большинства населения Германии. Согласно опросу издания Spiegel, в отношении возможных поставок Украине боевой авиации ситуация совершенно иная — 63% граждан ФРГ выступают против такой военной помощи.

Обозреватели отмечают, что в течение длительного времени правительство Германии, и прежде всего немецкие социал-демократы, колебались по поводу предоставления Украине боевых танков Leopard 2. Теперь же решение принято, и опрос показывает, что многие немцы его одобряют.

Поставки танков

На вопрос, как граждане ФРГ оценивают решение правительства страны поставить Украине боевые танки Leopard, только 37% респондентов считают этот шаг неправильным. При этом 32% всех опрашиваемых категорично выступили против данного решения, а 5% ответили — "скорее неправильно". Вместе с тем 40% немцев однозначно поддержали решение своего правительства.

[ + – ] Результаты опроса по поставкам Украине танков

Обозреватели также обратили внимание на поразительное различие в отношении военной помощи Украине среди жителей восточной и западной Германии. На Западе поставки Leopard 2 встречают широкое одобрение: 60% респондентов поддерживают их. Однако на Востоке только 33% людей поддерживают эту идею.

[ + – ] Результаты опроса по поставкам Украине танков: выше Восток, ниже Запад

Поставки боевой авиации

Совершенно иная картина вырисовывается при опросе относительно поставок Украине истребителей. На вопрос, должна ли Германия также поставлять боевые самолеты Украине, 63% немцев ответили отрицательно.

"Доля сторонников соответственно невелика: всего 26% "скорее" или "определенно" за поставку истребителей Киеву. 11% еще не определились. Примечательно, что даже среди сторонников партий, которые выступают за поставки танков, нет большинства в вопросе поставок истребителей", — подчеркнули журналисты.

[ + – ] Результаты опроса по поставкам Украине боевой авиации

Напомним, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц исключил передачу Украине боевых самолетов Украине. Во время общения с депутатами Бундестага 25 января он также заявил, что немецкие войска не будут принимать участие в боевых действиях, и в этих вопросах Берлин не позволит оказывать на себя давление.