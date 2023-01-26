Більшість громадян ФРН проти постачання в Україну бойової авіації, — опитування Spiegel

Згідно з опитуванням, більшість німецьких громадян підтримують надання Україні танків Leopard 2. Однак щодо винищувачів ситуація інакша — 63% респондентів виступають проти постачання військових літаків Києву.

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Постачання основних бойових танків Leopard 2 в Україну отримує схвалення у більшості населення Німеччини. Згідно з опитуванням видання Spiegel, щодо можливих поставок Україні бойової авіації ситуація зовсім інша — 63% громадян ФРН виступають проти такої військової допомоги.

Оглядачі зазначають, що протягом тривалого часу уряд Німеччини, і насамперед німецькі соціал-демократи, вагалися з приводу надання Україні бойових танків Leopard 2. Тепер же рішення ухвалене, й опитування показує, що багато німців його схвалюють.

Постачання танків

На питання, як громадяни ФРН оцінюють рішення уряду країни поставити Україні бойові танки Leopard, лише 37% респондентів вважають цей крок неправильним. При цьому 32% усіх опитуваних категорично виступили проти цього рішення, а 5% відповіли — "швидше неправильно". Натомість 40% німців однозначно підтримали рішення свого уряду.

[ + – ] Результати опитування щодо постачання Україні танків

Оглядачі також звернули увагу на разючу різницю щодо військової допомоги Україні серед жителів східної та західної Німеччини. На Заході постачання Leopard 2 зустрічає широке схвалення: 60% респондентів підтримують їх. Однак на Сході лише 33% людей підтримують цю ідею.

[ + – ] Результати опитування щодо постачання Україні танків: вище Схід, нижче Захід

Постачання бойової авіації

Зовсім інша картина вимальовується під час опитування щодо постачання Україні винищувачів. На запитання, чи має Німеччина також постачати бойові літаки Україні, 63% німців відповіли негативно.

"Частка прихильників відповідно невелика: лише 26% "швидше" або "певно" за постачання винищувачів Києву. 11% ще не визначилися. Цікаво, що навіть серед прихильників партій, які виступають за постачання танків, немає більшості у питанні постачання винищувачів", — наголосили журналісти.

[ + – ] Результати опитування щодо постачання Україні бойової авіації

Нагадаємо, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив передавання Україні бойових літаків Україні. Під час спілкування з депутатами Бундестагу 25 січня він також заявив, що німецькі війська не братимуть участі в бойових діях, і в цих питаннях Берлін не дозволить чинити тиск.