"Я ошибся": соратник Навального уходит с поста главы ФБК из-за поддержки олигарха Фридмана

Леонид Волков рассказал, что осенью прошлого года направил письмо в офис главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля с просьбой пересмотреть решение о санкциях в отношении владельца "Альфа Групп" Михаила Фридмана.

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Оппозиционер и председатель правления фонда ACF International (Фонд борьбы с коррупцией) Леонид Волков в четверг, 9 марта, объявил о том, что "берет паузу" в своей публичной общественно-политической деятельности на посту главы организации. Соответствующее заявление обнародовано в его Telegram-канале.

"Я принял решение взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда ACF International", — в частности, пишет Волков.

Письмо Волкова в защиту Фридмана

Вчера, 8 марта, экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал документы, в которых стоит подпись Волкова под коллективным обращением к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть решение о санкциях в отношении руководства "Альфа Групп", а именно Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

"Подписанты за выведение руководителей Альфа-групп из европейских санкций в адрес Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Бореля", — прокомментировал Венедиктов.

Данный документ, направленный в Еврокомиссию, датирован 7 февраля 2023 года.

При этом сам Волков рассказывает, что в октябре 2022 года подписал и отправил в офис Борреля другое письмо с просьбой о пересмотре санкций для основного акционера "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его партнера Петра Авена, не уведомив об этом своих коллег из Фонда борьбы с коррупцией.

"Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил", — подчеркивает глава ФБК.

При этом оппозионер рассказал, что надеялся с помощью своего обращения в ЕС "запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах".

"Я ошибся", — признает соратник Алексея Навального.

К своей публикации Волков прикрепил копию своего письма Боррелю.

Он также отметил, что надеется в ближайшем времени встретиться с коллегами и обсудить "возможные форматы" дальнейшей совместной работы.

Напомним, 1 марта агентство Bloomberg сообщило, что российские олигархи Олег Тиньков и Михаил Фридман пытаются добиться исключения своих имен из западных санкционных списков. В этом их поддерживают российские оппозиционеры Михаил Ходорковский и Леонид Волков.