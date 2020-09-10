Новый скандал с фильмом "Мулан": власти Китая запретили местным СМИ писать о его премьере

Премьера фильма "Мулан" в Китае состоится 11 сентября. Но китайские власти уже запретили крупнейшим местным СМИ освещать выход в стране этого фильма студии Walt Disney. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Запрет поступил в СМИ из Администрации киберпространства Китая. Его причины не объясняются. Источники же считают, что это решение связано с международной критикой создателей фильма за съемки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

"Мулан" уже несколько раз оказывался в центре скандала. Сначала активисты из Гонконга, Таиланда и Тайваня призвали бойкотировать его из-за того, что исполнительница главной роли китайско-американская актриса Лю Ифэй поддержала полицию во время беспорядков в Гонконге. А на днях фильм стали критиковать за то, что он снимался в СУАР (в этом регионе власти Пекина практикуют массовые репрессии в отношении местного населения). К тому же создатели фильма еще и выразили благодарность местным властям, включая управление госбезопасности городского округа Турфан.

По мнению Reuters, запрет на освещение фильма в стране может стать еще одним ударом по проекту, который обошелся Walt Disney в $200 млн. Тем более что фильм изначально снимался так, чтобы он понравился китайской аудитории (это второй по величине кинорынок в мире): основан на китайской легенде, в нем играют популярные в Китае актеры. Кроме того, согласовали сценарий с китайскими властями для того, чтобы обеспечить ему все необходимые разрешения, наняли экспертов, чтобы представить китайские ценности правильным образом.

Главный финансовый директор Walt Disney сказал инвесторам, что он "очень доволен" первыми результатами проката фильма вне Китая.

Global Times, дочерний таблоид официальной газеты Коммунистической партии Китая People’s Daily, раскритиковал негативную реакцию на фильм в редакционной статье, назвав ее "еще одним проявлением крайних идеологий в отношении Китая в общественном мнении США".

Напомним, из-за вспышки COVID-19 "Мулан" ранее был выпущен на потоковом сервисе Disney+ на многих рынках.

Согласно данным билетной платформы Maoyan, "Мулан" 11 сентября будет показан на 40% экранов Китая. Местные кинотеатры сейчас ограничивают заполняемость залов на уровне 50%.

По состоянию на полдень 10 сентября было продано билетов на $1,43 млн, что составляет 55% от всех продаж билетов в Китае на пятничные шоу.

"Мулан", который многие уже посмотрели в интернете, имеет оценку 4,7 балла из 10 в социальной сети Douban.

Напомним, в этом году во время телевизионной трансляции Super Bowl - финального матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) США транслировался и трейлер "Мулана".