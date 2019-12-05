В Сети появился полноценный трейлер диснеевского фильма "Мулан"

Премьера фильма состоится в следующем году

Компания Disney представила полноценный трейлер исторического фильма "Мулан" о женщине-воине из средневековой китайской баллады о Хуа Мулань.

По сюжету, в сложный для страны период император Китая издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен служить в Армии Императора для защиты страны от Северных захватчиков. Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину, Па Жу, и проходит сложный путь воина для того, чтобы укрепить внутреннюю силу, найти свое истинное предназначение и заслужить уважение отца.

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Режиссером киноверсии "Мулан" выступила Ники Каро ("Оседлавший кита"). Главную роль сыграла китайская актриса Лю Юфей ("Запретное царство"). Также в фильме снялись Гун Ли ("Мемуары гейши"), Донни Йен ("Ип Ман") и Джет Ли в роли Императора.

Фильм сопровождают скандалы. Протестующие Гонконга призвали бойкотировать фильм, после того, как Лю Юфей написала пост в котором написала о том, что поддерживает полицию Гонконга и что ее могут избить даже сейчас. Теперь хештег #BoycottMulan распространяется в социальных сетях по всему миру, хотя до выхода фильма в прокат осталось еще несколько месяцев.

Премьера назначена на 27 марта 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

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