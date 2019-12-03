Marvel представили первый тизер-трейлер Черной вдовы

Премьера сольного фильма о Наташе Романофф состоится 30 апреля 2020 года

Киностудия Marvel опубликовала первый тизер-трейлер сольного фильма о Черной вдове. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале студии. Действия фильма будут происходить сразу после "Гражданской войны".

Для того, чтобы победить главного антагониста картины суперзлодея Таскмастера, Наташе Романофф придется объединиться со своими старыми союзниками.

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Помимо Скарлетт Йоханссон, которая вернется к роли Вдовы, в картине снимаются Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.

Сообщается, что в фильме также появится Роберт Дауни-младший в качестве камео Тони Старка.

Украинский зритель сможет увидеть картину с 30 апреля 2020 года.

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