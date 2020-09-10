В Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе. Об этом он рассказал в интервью The Jerusalim Post.

"Антисемитизм – это яд, которому нет места в Украине", – сказал Зеленский.

По его словам, он лично никогда не сталкивался с антисемитскими высказываниями, ни во время своей предвыборной кампании, ни на посту президента.

"Украинцев не волнует, еврей их президент, христианин или мусульманин, пока он защищает интересы украинского народа", – сказал Зеленский.

Комментируя случаи антисемитских нападений на хасидов в Умани, Зеленский заверил, что государство тесно работает как с местными властями, так и представителями еврейской общины, чтобы защитить паломников.

Президента Украины также спросили о перспективах переноса посольства Украины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

"Этот вопрос пока не стоит на повестке дня. Но возможность открытия торгового представительства Украины в Иерусалиме рассматривается", – ответил Зеленский.

Напомним, правительство запретило въезд иностранцев в Украину с 28 августа. Ожидая этого запрета, хасиды начали заранее приезжать в Украину.

В ночь на 28 августа жители Умани пытались не пустить хасидов, которые успели приехать в Украину, в район паломничества, где расположено захоронение цадика Нахмана. А потом вызвали полицию.

В Умани также развернут инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, которые заразились коронавирусом.

Почему хасиды каждый год приезжают в Умань?

Представители одного из течений иудаизма, так наываемые брацлавские хасиды, совершают паломничество в Умань, поскольку в городе находится могила основателя этого течения — раввина Нахмана из Брацлава. Делают они это на новый год по иудейскому календарю, который в этом году он приходится на 18-20 сентября.