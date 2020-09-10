Евросоюз продлил санкции против России на пол года

Европейский союз официально продлил на пол года санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Санкции, введенные в марте 2014 года, продлили еще на полгода – до 15 марта 2021 года. Они предусматривают ограничения на поездки и заморозку активов и распространяются на 175 человек и 44 организации.

Ограничительные меры были введены в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Напомним, 30 июля 2020 года Европейский Союз ввел санкции против четрырех граждан РФ и Главного центра специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России за кибератаки.