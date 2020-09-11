Более десятка жертв и минимум 500 тысяч эвакуированных. Масштабные лесные пожары в США уничтожили целые города

В трех штатах на западном побережье США продолжают полыхать 96 крупных природных пожаров на площади в 1,4 млн гектаров. В результате чего более полумиллиона человек в штате Орегон, США, вынуждены покинуть свои дома.

Об этом сообщает ВВС.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что точное число погибших еще не известно, но уже подтверждены как минимум четыре жертвы. В Калифорнии подтверждено не менее 10 смертей, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Big Rock Moto/Twitter

Один из десяти пожаров, которые бушуют по штату Орегон, предварительно, стал следствием поджога. А дым от лесных пожаров в Калифорнии окрасил небо в оранжевый цвет. В этом штате для тушения пожаров были направлены 14 тысяч пожарных.

Dennis Valera/Twitter

Небо Сан-Франциско и прилегающих районов было темным из-за дыма, создавалось ощущение, что еще ночь.

"Кажется, будто это конец света", – рассказала местная жительница Кэтрин Гислин. – Было тревожное ощущение из-за того, что все еще темно. Будет очень странно обедать в темноте. Но, как бы то ни было, нужно заниматься повседневными делами".

По состоянию на 10 сентября 2020 года в общей сложности 7694 пожара сожгли 3577926 акров (1447935 га), что составляет более 3% от примерно 100 миллионов акров земли штата Калифорнии, что сделало 2020 год крупнейшим сезоном лесных пожаров, зарегистрированным в истории этого штата.

Luz Peña/Twitter

На данный момент более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Три из них - Орегон, Калифорния и Вашингтон пострадали от пожаров больше всех. В некоторых случаях огонь уничтожил целые города.

Губернатор Орегона Кейт Браун заявила на пресс-конференции, что несколько общин штата Орегон, в том числе город Детройт в долине Сантиам, а также Блю Ривер и Вида в прибрежном округе Лейн, а также Феникс и Талант в южном Орегоне, были существенно разрушены.

Напомним, изначально сообщалось, что суммарная площадь выгоревшей территории составляет 1,4 млн гектаров. По последним данным Национального межведомственного пожарного центра, были уничтожены около 1,7 миллиона гектаров земли.