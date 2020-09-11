Волна полностью накрыла лодку. В Италии погибла российская модель Playboy

Ее мать, Татьяна Федорова объявила сбор средств для поездки в Италию, чтобы кремировать тело дочери. Ей осталось собрать 2400 евро для проведения самой процедуры кремации.

В своем Instagram женщина рассказала подробности рокового дня.

"В первый день съемки они (Галина и фотограф, – Фокус) решили выйти в море на арендованной шестиместной моторной лодке. Кроме них на лодке больше никого не было. Отойдя от берега примерно на полтора километра, лодка встала на якорь, так как Галя захотела искупаться. После остановки лодки она прыгнула в воду. Находясь в воде, она сказала Евгению, что вода теплая и предложила тоже искупаться. Он незамедлительно это сделал, оставив пустую лодку на якоре", – рассказала мать погибшей.

Погибшая модель Галина Федорова/Instagram

По ее словам, когда Ев вынырнул, он увидел, что лодка резко отдалилась от них на 3 метра.

"Потом пришла волна и накрыла его. Лодку откинуло ещё дальше на 6 метров. Затем еще одна волна, и лодка скрылась из виду. Евгений плохо плавает, и поэтому он начал кричать Гале, чтобы она плыла к лодке. Скорость, с которой лодку уносило, была большая и Галя очень быстро израсходовала свои силы. Она перевернулась на спину, чтобы отдохнуть", – поделилась подробностями трагедии женщина.

Погибшая модель Галина Федорова/Instagram

Татьяна Федорова рассказала, что после очередной волны Галя исчезла из вида. Евгений один раз услышал, как она что-то крикнула и больше ничего.

"Евгения спасли через полтора часа. Позже спасатели нашли Галю, она плавала спиной вверх. Ей пытались оказать первую медицинскую помощь, был вызван вертолет, но, к сожалению, эти старания были тщетны, и спасти ее уже было невозможно", – резюмировала она.

Погибшая модель Галина Федорова/Instagram

На данный момент фотограф ограничен в выезде. Полиция изъяла у него все личные вещи, в том числе: фотокамеру, дрон и телефон. Лодка также изъята на экспертизу. Патологоанатом университетской больницы Монсеррато подтвердил факт смерти девушки от утопления.

Погибшая модель Галина Федорова/Instagram

Сейчас полиция ждет анализов крови на наличие алкоголя, так как в лодке были обнаружены бутылки от шампанского. Фотографу грозит обвинение в непредумышленном убийстве, если его вина будет доказана.

20 августа модели Галине Федоровой исполнилось 33 года.

Напомним, звезда американского сериала "Хор" Найя Ривьера утонула, плавая на лодке со своим сыном. 33-летняя Ривера взяла напрокат катер для прогулки по озеру Пиру в Калифорнии. Свидетели утверждают, что она отправилась на прогулку ранним утром 8 июля. А через три часа другой лодочник увидел, что ее лодка дрейфует, а четырехлетний сын спит на полу.