Российские хакеры опять пытаются повлиять на выборы в США, – Microsoft

То же подразделение российской военной разведки, которое взламывало сервер Демократической партии США в 2016 году, пытается аналогичным образом взломать компьютерные системы более 200 организаций, включая партии и политконсультантов. Об этом в четверг сообщила Microsoft, передает AlJazeera.

В компании считают, что эти действия являются частью более широкого вмешательства в избирательную кампанию в США.

“То, что мы видели, согласуется с предыдущими моделями атак, которые нацелены не только на кандидатов и других участников кампании, но и на тех, с кем они консультируются по ключевым вопросам”, - написал в своем блоге Том Берт, вице-президент Microsoft.

По его словам, большинство попыток проникновения российских, китайских и иранских агентов было остановлено программным обеспечением безопасности Microsoft, объектам атаки об этом сообщили. В компании не раскрывают, в каких случаях попытки взлома оказались успешными.

Хотя в прошлом месяце представители американской разведки заявили, что в Москве делают ставку на президента Дональда Трампа, а в Пекине предпочитают кандидата от Демократической партии Джо Байдена, в Microsoft отметили, что китайские хакеры, нацелены на “высокопоставленных лиц, связанных с выборами”, включая и людей, связанных с кампанией Байдена.

Впрочем, Китай занимается классическим шпионажем, в то время как Россия использует похищенную информацию как оружие, считают в компании.

Напомним, в США считается доказанным вмешательство российской разведки в выборы 2016 года. Тогда, стремясь принести пользу кампании Трампа, хакеры взломали Национальный комитет Демократической партии, получив доступ к электронным письмам Джона Подесты, менеджера кампании Хиллари Клинтон, а также выложив компрометирующие материалы в Интернете. Эти факты были установлены расследованием Конгресса и данными ФБР.

Подразделение военной разведки ГРУ, известное как “Fancy Bear”, которое Microsoft считает стоящим за нынешними попытками вмешательства, в 2016 году взломало базы данных регистрации избирателей как минимум в трех штатах - хотя не доказано, что оно пыталось помешать голосованию.