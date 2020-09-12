Столицу Турции накрыло огромное облако пыли
Тяжелые тучи пыли, скорее всего, из пустынь Саудовской Аравии мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения в Анкаре.
Об этом сообщает Anadolu.
Песчаная буря в течение получаса затянула слоем песка и пыли видимость в радиусе километра.
Огромное облако пыли попало на камеры в районе Полатлы. В больницу обратились не менее шести жителей Анкары.
В то же время в главном управлении метеорологии Турции выпустили штормовое предупреждение для Анкары из-за ливней и грозы.