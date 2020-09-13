"Вы крадете – мы стреляем": в пылающем Орегоне жители грозятся убивать мародеров

На западе Соединенных Штатов в штате Орегон не утихают пожары. Некоторые населенные пункты превратились просто в пепелища. Люди вынуждены эвакуироваться, а в оставленных ими местах активизировались мародеры.

Об этом сообщает Fox 12.

По последним данным, в штате Орегон уже эвакуированы более 500 000 человек, это десятая часть населения штата. Покидая свои дома, люди оставляют надписи для потенциальных мародеров: "Мы не позвоним вашим семьям, ваши тела никто не найдёт", "Мародеры будут застрелены", "Вы мародёрите, мы стреляем", "Мы дома и вооружены".

Мародеры будут застрелены!

Мы дома и вооружены. Вы крадете – мы стреляем!!

Мы не позвоним вашим семьям, ваши тела никто не найдёт!

Мародеры и поджигатели будут убиты!

Вы воруете, мы стреляем!

"Огромное беспокойство за последние 24 часа: мародеры. Взгляните на эти жестко сформулированные предупреждения ... Мы поговорили с людьми о защите их собственности и о том, что их сейчас больше всего беспокоит", – сообщил корреспондент издания с места событий.

Отметим, на западном побережье США продолжают полыхать 96 крупных природных пожаров на площади в 1,4 млн гектаров. На данный момент более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Три из них - Орегон, Калифорния и Вашингтон пострадали от пожаров больше всех. В некоторых случаях огонь уничтожил целые города.