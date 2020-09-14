Правящая партия Японии выбрала преемника Синдзо Абэ

В понедельник, 14 сентября, лидером правящей Либерально-демократической партии Японии избран Есихидэ Суга.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Суга получил в свою поддержку 377 голосов, обойдя двух других кандидатов. Другие кандидаты, Фумио Кисида и Исиба Сигэру, получили по 89 и 68 голосов соответственно.

После голосования и утверждения кандидатуры в парламенте Суга сменит на посту ушедшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Суга отметил, что его главными задачами на посту являются борьба с распространением коронавируса и восстановление экономики, пострадавшей от пандемии. "Я посвящу всего себя работе для нации и народа", заявил он.

Во время премьерства Абэ Суга занимал пост генерального секретаря правительства.

Отметим, 28 августа Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. 65-летний Абэ много лет боролся с язвенным колитом и сказал, что его здоровье ухудшилось примерно в середине прошлого месяца.