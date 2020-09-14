Китай создал самолет для отслеживания американских истребителей-невидимок

Истребители-невидимки, такие как американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II (JSF), фактически видимы, но их сложно отследить на радарах. Теперь Китай заявляет, что его новейший самолет раннего предупреждения с неподвижным крылом может отслеживать истребители-невидимки. Об этом сообщает The National Interest.

Новый китайский самолет Xian KJ-600 AEW, который недавно выполнил свой первый полет, может значительно повысить боеспособность ВМС Народно-освободительной армии (PLAN’s), сообщает Eurasian Times. Раньше китайские ВМС полагались на системы раннего предупреждения, которые устанавливались на вертолеты, но они могли нести небольшие радары и имели ограничения в скорости полета. Таким образом, вертолеты могли покрывать радиус около 200 км, в то время как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) с неподвижным крылом могут преодолевать расстояние от 400 до 500 км и делать это намного быстрее.

Самолет KJ-600, замеченный недалеко от Сиань в начале сентября, может повысить боеспособность новых авианосцев ВМС Китая. Двухмоторный грузовой самолет был разработан как самолет раннего обнаружения и управления. Он использует два турбовинтовых двигателя WJ-6C. Внешне китайский самолет похож на Grumman E-2 Hawkeye, который остается важным активом для ВМС США из-за его современной радиолокационной системы.

Военный эксперт из Пекина Ли Цзе предположил, что китайский ДРЛОиУ может обнаруживать даже истребители-невидимки Lockheed Martin. В это же время в СМИ говорится, что китайские радары уже способны обнаруживать американские F-22.

Эксперты отмечают, что технология "невидимости" предназначена для задержки в обнаружении и отслеживании самолетов. Не исключено, что китайский радар сможет отслеживать F-22 Raptor. В этом случае, китайская сторона может узнать, например, выполняет ли F-22 "транспортную миссию" и несет дополнительные топливные баки. В случае с F-35 может стать известно, насколько самолет загружен боеприпасами сверх того, что умещается во внутреннем отсеке.

Китай далеко не первым заявил, что может отслеживать самолеты-невидимки Lockheed Martin. Иран ранее сообщал, что российская радиолокационная системы успешно использовалась для обнаружения и отслеживания американских истребителей F-35 вблизи иранских границ.

Российская разработка – это радиолокационная система с очень высокой частотой, которая была создана для обеспечения раннего предупреждения о малозаметных самолетах и крылатых ракетах, а также для их отслеживания и классификации.