Алексей Навальный собрался вернуться в Россию, – New York Times

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который в настоящее время восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором о покушении на его жизнь и сообщил, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет.

"Он не собирается переезжать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, и он хочет продолжить свою миссию", – рассказал газете "The New York Times" высокопоставленный сотрудник службы безопасности Германии.

Как отмечает издание, было неясно, в каком состоянии будет Навальный после того, как выйдет из медицинской комы и вернется в сознание. Однако сотрудник службы безопасности сообщил, что г-н Навальный выглядел умственно полноценным.

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"Он полностью осведомлен о своем состоянии, он полностью осведомлен о том, что произошло, и он полностью осведомлен о том, где находится", – сообщил немецкий чиновник NYT на условиях анонимности.

Российский политик по-прежнему находится в больнице "Шарите" под усиленной охраной немецкой полиции. Сотрудник службы безопасности добавил, что в беседе с прокурором Германии Навальный отказался удовлетворить просьбу России о совместном расследовании дела с Германией.

Эта новость появилась через несколько часов после того, как правительство Германии объявило, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили использованное для отравления Навального одной из разновидностей нервно-паралитического агента "Новичок".

Напомним, 7-го сентября Навального вывели из искусственной комы. В понедельник, 14 сентября, стало известно, что политик полностью пришел в себя и уже самостоятельно встает с койки.