"Я хз, что мне делать": вдова российского рэпера сделала селфи с мертвым мужем

В Санкт-Петербурге (РФ) вдова рэп-исполнителя Павла Бесфамильного Катерина Киттель сделала совместную фотографию со своим мужем в первые минуты после его смерти. Снимок она установила в качестве основного фото профиля в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте. Об этом пишет "Комсомольская правда".

31-летняя вдова написала, что рэпер умер в среду, 9 сентября.

"Только что у меня на глазах умер Паша, любовь всей моей жизни. Я хз (не знаю, – ред.), что мне дальше делать", – сообщила она. Жуткий снимок Киттель обнародовала на следующий день.

"Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно", – написала россиянка и добавила номер банковской карточки для сбора денег на похороны мужа.

Внимание! На фотографии изображен мертвый человек. Снимок не предназначен для просмотра лицам с неустойчивой психикой.

Пользователи соцсети посчитали кощунством публиковать селфи еще не остывшего тела. А вдова ответила, что в их семье никогда не было запрета на тему смерти и вообще, она считает это фото признанием в любви умершему мужу.

Павел Бесфамильный был андерграундным музыкантом. Ему было 28 лет. Причины его смерти устанавливает медэкспертиза.

Напомним, утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она расчленила его тело и разложила по пакетам, которые спрятала в холодильник.

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве. Позже вдова рэпера раскрыла детали расчленения мужа. В итоге суд оставил под стражей вдову расчлененного рэпера Картрайта.