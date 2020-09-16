Украина и Гренада договорились о безвизе

Украинцы смогут посещать Гренаду без визы. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

“Граждане Украины и Гренады, которые пользуются действующими паспортами, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны в течение срока, не превышающего 90 дней в течение 180 дней, при условии, что целью их пребывания является туризм или неоплачиваемый деятельность”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что введение безвизовых поездок будет способствовать усилению контактов между гражданами двух стран и всестороннему развитию отношений между Украиной и Гренадой.

Напомним, что Гренада расположена в Вест-Индии, в группе Малых Антильских островов и занимает одноименный большой остров и небольшую группу островов Южные Гренадины. С запада Гренаду омывает Карибское море, с востока – Атлантический океан. Столица страны – Сент-Джорджес.

Гренада – это популярный у европейцев и американцев туристический уголок. Там находятся отличные пляжи, горы и тропические леса.

Дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.