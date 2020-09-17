Польша требует ареста российских авиадиспетчеров, работавших при крушении самолета Качиньского
Прокуратура Польши подала в суд Варшавы ходатайство об аресте российских диспетчеров, работавших в 2010 году на аэродроме Смоленскво время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским, сообщает Polskie Radio.
Это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном задержании следователей следователи смогут принять меры по их задержанию.
Прокуратура обратилась в Россию для оказания юридической помощи, в том числе для объявления обвинений и допроса подозреваемых. Из нескольких десятков заявлений, поданных польской прокуратурой, российской стороной не были выполнены ключевые процессуальные действия.
В результате повторного анализа доказательств прокуратура установила, что система радиолокационной посадки, используемая на на смоленском аэродроме, вышла из строя.
Точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов перед диспетчерами. В результате большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, не соответствовала действительности. Хотя диспетчеры не знали фактического местоположения самолета, они давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку.
Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.
Как заявил глава подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич, самолет Ту-154М потерпел крушение под Смоленском в результате взрыва. По его словам, версию о взрыве подтвердили эксперты из Forensic Explosives Laboratory (Лаборатория судебно-взрывчатых веществ) при Министерстве обороны Великобритании.