Польша требует ареста российских авиадиспетчеров, работавших при крушении самолета Качиньского

Прокуратура Польши подала в суд Варшавы ходатайство об аресте российских диспетчеров, работавших в 2010 году на аэродроме Смоленскво время крушения лайнера с президентом Лехом Качиньским, сообщает Polskie Radio.

Это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. После вынесения судом решения о временном задержании следователей следователи смогут принять меры по их задержанию.

Прокуратура обратилась в Россию для оказания юридической помощи, в том числе для объявления обвинений и допроса подозреваемых. Из нескольких десятков заявлений, поданных польской прокуратурой, российской стороной не были выполнены ключевые процессуальные действия.

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В результате повторного анализа доказательств прокуратура установила, что система радиолокационной посадки, используемая на на смоленском аэродроме, вышла из строя.

Точка, обозначающая положение самолета, исчезла с мониторов перед диспетчерами. В результате большая часть информации, предоставленной диспетчерами пилотам о местоположении самолета, не соответствовала действительности. Хотя диспетчеры не знали фактического местоположения самолета, они давали пилотам команды, разрешающие им снижение и условный заход на посадку.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.