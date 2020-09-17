Россияне на учениях успешно поразили собственный танк

Инцидент произошел на полигоне Капустин Яр в Астраханской области днем 16 сентября в ходе международных учений. Обстоятельства пока до конца не ясны. Известно только, что боеприпас попал в бок танка, он получил серьезные повреждения, но броня не пробита.

Телеграм-канал Baza сообщил, что в танк по ошибке выстрелил другой танк осколочно-фугасным снарядом. Командир поврежденного танка получил ожоги лица и рук.

Другие источники пишут, что в танк попала ПТУР "Конкурс", выпущенная с самоходной пусковой установки. Спасло танк то, что сработала система оптико-электронного противодействия, или ракета попала в ящик с инструментами, закрепленный на борту.

Напомним, 24 июля этого года на учениях в США один танк M1 "Абрамс" случайно выстрелил в другой, находящийся на удалении 2,6 км. Пострадавший танк спасло то, что снаряд был без взрывчатого вещества, поэтому легкие ранения получил только один из членов экипажа.

В апреле на плановых учебных стрельбах на полигоне в Донецкой области при взрыве миномета погиб украинский военнослужащий, еще восемь человек получили ранения.