При Зеленском прогресса по "Минску" не будет, – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что при нынешнем руководстве Украины прогресса в выполнении Минских соглашений ждать не стоит. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.

"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", – сказал Лавров.

По его словам, заявления украинских властей о необходимости выполнения Минских соглашений направлены только на то, чтобы обвинить Россию в их невыполнении и добиться продолжения антироссийских санкций со стороны ЕС и США.

"Тем не менее, такое извращенное понимание сути Минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", – сказал Лавров.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Минские соглашения не получится выполнить из-за разных позиций Украины и России в вопросе проведения выборов на Донбассе.