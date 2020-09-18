"Змагары написали тысячи угроз": автор песни в поддержку Лукашенко пожаловался на буллинг

Евгений Олейник, один из авторов музыкальной композиции "Любимую не отдают", которую исполнили российские артисты в поддержку Александра Лукашенко, пожаловался на угрозы в свой адрес. Об этом он поведал "Газете.ру".

Автору песни стали поступать угрозы после публикации клипа.

"Ориентировочно через два часа после премьеры песни в ряде оппозиционных Telegram-каналов появились призывы к буллингу в комментариях под нашей песней. За час "мирные и невероятные", как мы их тут, в Беларуси, зовем "змагары", написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе", – рассказал Олейник.

По словам автора, ему пришлось отключить возможность лайкать и комментировать ролик на YouTube.

"У меня нет ресурсов модерировать свою ленту, удаляя то, что может расстроить артистов. Вот я и отключил", – уточнил Олейник.

Песню, как пояснил Олейник, исполнили те, кто посчитал ее близкой по духу.

Ранее представители российского шоу-бизнеса приняли участие в записи музыкального клипа в поддержку нынешнего руководства Беларуси. В частности, в клипе снялись Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Денис Майданов, Анита Цой и другие. Ролик был недавно размещен на видеохостинге YouTube и уже набрал более 160 тысяч просмотров.