Он делает революцию. Вышло интервью с создателем белорусского Telegram-канала Nexta

Популярный российский блогер Юрий Дудь съездил в польскую Варшаву, где взял интервью у создателя белорусского Telegram-канала NEXTA – "главного медиа белорусского протеста".

Степан Путило показал Дудю "Белорусский дом" в польской столице, откуда работает канал, познакомил с сотрудниками, в частности с главредом канала Романом Протасевичем, который рассказал, что был на украинском Майдане в качестве блогера и журналиста, "пока Беркут не дал ему по голове", и ездил в АТО. Также Степан рассказал, что ранее работал на польском телеканале "Белсат", который вещает на белорусском языке и что псевдоним Светлов, который он взял, это фамилия его матери.

Путило ответил на вопросы: почему белорусы перестали терпеть? Сколько стоит реклама на его Telegram-канале NEXTA? И каким он видит будущее Александра Лукашенко?

Про терпеливость белорусов

Садится белорус на стул, а там гвоздь, он такой: ну, а может, так и нужно.

Если долго быть недовольным и не выпускать пар, то произойдет или какой-то взрыв, ну или всплеск чего-то. Белорусы терпели 26 лет (Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года. — Ред.), 26 лет дичи, трэша и издевательств и настал момент, когда стоило сказать "нет".

На самом деле люди сейчас массово вышли не после выборов, люди вышли после избиений. После выборов в Минске вышло 7-10 тысяч, после, 9, 10, 11 августа, 12-го уже стали выходить девушки, марши солидарности и это стало таким толчком к массовым протестам.

Про Светлану Тихановскую

Одно из последних выступлений Светланы Тихановской

Это президент Республики Беларусь. Мы видели сотни протоколов на участках, где они фальсифицировали голоса. Отрыв от Лукашенко — 20 на 70, еще остальные кандидаты. Даже в маленьких городах. Обычно говорят, что Минск — самый оппозиционный, но это во всех городах. Думаю, что Светлана Тихановская — наш временный национальный лидер, потому что ее задача, она сама признается, — провести новые выборы.

Если я буду уверен, что компромат на Тихановскую – это реальное видео, то я его запощу.

Про источники заработка и деньги в общем

Донаты и реклама. Нам нужно расширяться, поэтому рекламы сейчас будет больше. А на донатах мы в августе, опубликовав один пост с просьбой посодействовать нашему каналу, собрали 47 тысяч долларов. Часть отдали на поддержку репрессированных в Беларуси, часть отложили на потом — закупку техники производим и так далее, а часть разделили между собой. Это историческая фигня: в следующих месяцах такого, возможно, даже и не будет.

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Точно не могу сказать, но, по-моему, рекламный пост стоит около 6 тысяч долларов в основном канале, который 2 миллиона. До этого около тысячи было.

Я и раньше мог себе позволить поехать на отдых с семьей и друзьями. Сейчас, во-первых, я не могу никуда выезжать из Польши, не только по соображениям безопасности, но и по документам: я политический беженец и пока не получил документов. Но тем ни менее, я не думал, у меня нет нужды, я не выбираю тачки и не думаю, через сколько их можно купить. Макбук только, или другой компьютер, потому что у меня в старом клавиша "мягкий знак" не работает и сложно писать.

Зарплата сотрудников – 1500 евро.

Про Александра Лукашенко

— Что с ним будет, если победит протест?

— Бежать, потому что реальный вариант для него, это бежать, потому что сдаваться и под какой-то суд в Гааге, это совершенно не его, когда он 26 лет был королем. Он не представляет будущее Беларуси без себя. Он так и заявил в интервью.

Ему особо некуда ехать, в Арабские Эмираты, с которыми он не особо сотрудничает? Китай его не примет, Европа — нет, в России — в Ростов? К Виктору Федоровичу?

Про российских пропагандистов, Соловьева и прочих (сначала отвечает Протасевич)

Они профессионалы. И они и вся их команда. Это полностью одиозные пропагандисты, которые не имеют ничего общего с реальностью и много лет этим занимаются, так что они у меня вызывают рвотный рефлекс.

Но мы хотим иметь такое же оружие как у них. Это профессионально сделано, просто идейно совершенно противоположно.

Про Колю Лукашенко

Занимается игрой на фортепиано, знает китайский и другие иностранные языки, ездит с папой по международным форумам — чем не идеальный в массовом понимании политик будущего? Я думаю, на это его и натаскивали.

Но я не думаю, что белорусы за него на потенциальных выборах могут проголосовать, потому что очень большое значение имеет его фамилия.

Если он выходит с калашом с батей, то он уже готов стрелять в мирных жителей.

Я думаю у него такая пропагандистская обработка, похлеще, чем во внутренних войсках. Кукловоды, НАТО, США, ему с детства вбивали в голову, я не думаю, что он верит, тому, что написано.

Про семью

Степан Путило с младшим братом

После выборов вся семья переехала в Польшу. Только кот остался, его тетя кормит.

Маму после выхода фильма "Уголовные дела Лукашенко" вынудили уволится из государственного университета, на папу уголовку заводили, еще чуть-чуть и мог бы сидеть. "Оскорбление должностного лица", про милиционера что-то в фейсбуке написал.

Уехали 16 августа. С одним портфелем. Говорили, что под нас уже начали собирать информацию и будут арестовывать.

В те дни на меня уже уголовка была, "Организация и подготовка массовых беспорядков".

Про Россию

Путин засиделся, есть проблемы со свободой слова и свободой собраний. И есть много вопросов со стороны мирового сообщества. Санкции ж не просто так. Аннексия Крыма, война в Сирии.

Лукашенко удалось вбить в голову Путину, что протесты перекинутся на Россию. Якобы Беларусь — это такой полигон. И Путин начал его заметно-незаметно поддерживать, сказал, даст какую-то часть ОМОНа российского на подавление протестов.

Про Марию Колесникову

К ней больше всего вопросов, потому что она начала регистрировать какую-то партию "Вместе" и как бы это было что-то очень странное. Очень много вопросов к Марии, она якобы разорвала на границе паспорт… ей сказали "уезжай", а она рвет на границе паспорт. Возможно, ее хотят сделать героем, выпустить через неделю и сказать "вот наш новый лидер".

Я не могу утверждать, что это спецоперация КГБ, если ее выпустят в течении месяца, то у меня останутся подозрения, если не выпустят, я извинюсь.

Об угрозах

Степан Путило (Светлов), Роман Протасевич и Юрий Дудь в офисе Telegram-канала NEXTA

Куча угроз. Взорвут офис, 300 тысяч долларов, за то, чтобы вывезли меня к белорусской границе, 10 биткоинов за то, чтобы оторвали мне яйца. Я по сути никуда не могу выйти из соображений безопасности.

Надежные источники, в том числе в КГБ, говорили, что поступило прямое указание или ликвидировать, но это не получится, или вывезти на границу. Почему не получится ликвидировать? Будет же международный скандал. Я думаю, таким не промышляют. Мы чувствуем себя довольно безопасно. Польские власти, надеюсь, тоже следят. Мы им все эти угрозы показывали.

Я знаю, что меня охраняют.

Чувствую себя как затворник: выхожу только к дому и офису. В офис стараюсь лишний раз не выходить и работать дистанционно.

Про политику

Не хочу идти в политику, хочу оставаться в медиа-сфере. Надеюсь, к тому моменту мы уже будем в Минске с настоящей медиаимперией. Я не хочу быть императором, я хочу управлять всем этим процессом. Я хочу быть в родной Беларуси. Там это все логично и проще.

Мне неинтересны любые другие работы. Политик сегодня есть, завтра нет.