В Москве неизвестный врезался на автомобиле в резиденцию посла США

Россиянин на автомобиле врезался в ограждение резиденции посла США в Москве Джона Салливана. Инцидент произошел около 16.20 по московскому времени. В тот момент в резиденции никого не было, поэтому никто не пострадал.

Об этом сообщила пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс в Twitter.

Автомобилист был задержан сотрудниками посольства и передан местным властям.

"Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям. Посла Салливана в это время не было дома, и никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По этому инциденту проводится расследование.

"Гражданин России, нарушивший периметр Спасо-Хауса, находится под стражей, ведется расследование. Посольство США благодарит всех, кто выразил беспокойство. За дополнительной информацией обращайтесь в следственные органы", – написала Росс.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Иран намеревался атаковать четыре американских посольства.