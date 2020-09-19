"Вызов мировому порядку": в США прокомментировали пролет российских Ту-160 у берегов Аляски

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика России Ту-160 четыре часа находились в зоне ПВО Аляски, в воздух подняли F-22 Raptor и Boeing E-3 Sentry, чтобы идентифицировать российские самолеты, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

"Российские самолеты находились в зоне ПВО в общей сложности примерно четыре часа и приблизились к острову Нунавик на Аляске в пределах 50 морских миль, они оставались в международном воздушном пространстве", – сказано в сообщении.

"Возрождение стратегического соперничества между странами и конкурентами, которые открыто бросают вызов свободному и открытому мировому порядку, характеризует нашу сложную глобальную среду безопасности. По мере того, как конкуренты увеличивают, дальность и возможности, наши операции по обороне континента должны быть готовы к обнаружению, сдерживанию и устранению угроз во всех сферах" – сказал генерал Глен Д. Ванхерк, командующий воздушно-космической обороны Северной Америки.

В России заявили, что установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов данного класса, сообщил командующий авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, передает РИА Новости.

"Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Летчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров", – сказал Кобылаш. Он добавил, что "дольше на самолетах подобного класса не летал никто".

Полет проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Самолеты взлетели и сели на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. В 1991 году, на момент распада СССР, в Прилуках, Черниговской области находилось 19 из 35 построенных Ту-160 в составе двух эскадрилий.

Напомним, в Украине начались военные учения "Объединенные усилия – 2020": первый этап начался с высадки украинских и британских десантников в Николаевской области. Учения проходят в ответ на масштабные учения "Кавказ-2020" около Крыма.

Кроме того, над Украиной пролетели американские бомбардировщики B-52.