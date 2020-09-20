Статистика коронавируса в мире на 20 сентября: 291 тысяча новых случаев

По состоянию на утро 20 сентября в мире коронавирусом инфицировались 30 987 466 человек, из них 961 401 погибли и 22 587 048 выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Всего новых случаев коронавируса в мире за последние сутки – 291 222.

Среди 213 стран антилидерство по новым случаям имеют Индия (более 92,7 тысячи новых случаев), США (более 42,5 тысячи) и Бразилия (почти 31 тысяча), Франция (почти 13,5 тысяч).

Активных случаев в настоящее время – почти 7,44 млн, из них серьезные или критические 61,4 тысячи (1%).

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.