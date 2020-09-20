Протесты в Беларуси: силовики применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух

В воскресенье, 20 сентября, в Минске и других городах Беларуси традиционно проходил еженедельный марш протеста. Для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух. Сообщается о массовых задержаниях, в том числе жестких.

Об этом передает TUT.by.

В Гродно среди задержанных была беременная женщина. Ка сообщила Радіо Свобода, женщина находится на 30-й неделе беременности, позднее ее освободили.

В Бресте милиционеры сделали предупредительный выстрел в воздух. Позже в полиции объяснили, что полицейские стреляли в воздух светошумовым патроном, чтобы предотвратить нападение на них.

Также силовики распылили протестующим слезоточивый газ в лицо. Демонстранты скандировали:"Уходи!".

В Витебске демонстранты сумели пройти в исторический центр города – к ратуше, но силовики перекрыли автобусами путь их движения, отчего тем приходилось менять направление демонстрации.

В Минске в протестном марше приняли участие десятки тысяч человек. Силовики блокировали площади, мосты и улицы. На одном из мостов выставили водомет.

В центр белорусской столицы стянули колонны автозаков и бусов. Центральные станции метро были закрыты.

Как передает Интерфакс-Украина, на несанкционированных акциях оппозиции в Беларуси в воскресенье составило почти 60 человек.

"Сообщается о 58 задержанных. В частности, 27 человек задержаны в Минске, 31 - в регионах", – сообщили агентству в правозащитном центре "Весна".

Недавно в белорусском городе Смолевичи около здания милиции мужчина облил себя бензином и поджег. По словам свидетелей, он решился на такой поступок в знак протеста против действий силовиков.