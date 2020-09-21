Более 250 тысяч новых случаев за сутки. Статистика коронавируса в мире на 21 сентября

По состоянию на утро понедельника, 21 сентября в мире коронавирусом инфицировались 31 237 539 человек, что на 250 073 человека больше за последние 24 часа. При этом из них 965 065 человек умерли (на 3 664 человека больше за сутки) и 22 829 678 человек выздоровели (на 242 630 человек больше, чем днем ранее).

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

Среди 213 стран антилидерство по новым случаям имеют США (более 7 миллионов общего числа зараженных) Индия (более 5 миллионов больных), Бразилия (более 4 миллионов) и Россия (более 1 миллиона инфицированных).

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Россия, Испания, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 15-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

Больше всего новых смертей от коронавируса за прошедшие сутки зафиксировали в Мексике: там умерли 235 человек, далее идут Боливия (31 человек) и Гондурас (18 человек).

При этом, по данным института Джонса Хопкинса, который также отслеживает статистику по коронавирусу, общее количество инфицированных по всему миру, традиционно меньше – 30 929 163 человека. При этом, пятую строчку антирейтинга по общему количеству больных здесь занимает Колумбия, а Перу – на 6 месте. А общее число умерших по всему миру достигло показателя 959 528 человек.

Первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.