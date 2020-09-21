Публикация данных финразведки США обрушила акции ведущих банков мира
На торгах 21 сентября акции ведущих мировых банков резко подешевели. Инвесторов встревожила публикация 20 сентября журналистами ICIJ данных финансовой разведки США FinCEN.
Акции крупнейшего банка Германии Deutsche Bank к середине дня упали на 8,5%. Акции банков HSBC, JPMorgan Chase, Commerzbank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered и др. ушли в "минус" на 4–6%.
Первоначально доступ к 2100 секретным документам еще в 2017 году получили журналисты BuzzFeed News. Для их анализа они привлекли около 400 журналистов из 40 стран.
Данные о подозрительных транзакциях FinCEN получает от самих банков, так как закон обязывает международные банки отправлять ей отчеты о подозрительных транзакциях. Подозрительной транзакция может стать, если, например, один из контрагентов находится в санкционном списке.
Рейтинг банков по сумме подозрительных транзакций в проанализированных данных FinCEN
Напомним, комитет Сената США по разведке обнародовал доклад о расследовании вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Согласно докладу, президент РФ Владимир Путин санкционировал хакерские атаки на компьютерные сети и счета, связанные с Демократической партией США.
ФБР начало расследование крупнейшего взлома Twitter-аккаунтов известных политиков и звезд шоу-бизнеса в США.