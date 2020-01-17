Материнская компания Google впервые стала стоить $1 трлн

Курс акций компании за год вырос почти на 9%

Капитализация холдинга Alphabet, являющегося материнской структурой для Google, впервые преодолела отметку в $1 трлн, сообщила The Wall Street Journal.

C начала года акции Alphabet выросли почти 9%, а с июня 2019 года – на 40%. Акции растут, так как инвесторы ожидают, что 3 февраля компания сообщит о росте продаж почти на 20%.

Alphabet стала пятой компанией в мире и четвертой в США, чья рыночная стоимость превысила $1 трлн. По состоянию на 17 января 2020 года самой дорогой из них является Apple:

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Apple – $1,38 трлн капитализации;

Microsoft – $1,27 трлн;

Alphabet – $1,0 трлн;

Amazon - $931 млрд.

Свыше $1 трлн также стоит саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, которая в декабре провела IPO. На короткое время ее стоимость даже превышала $2 трлн.

Отмечается, что инвесторы продолжают поддерживать компании Кремниевой долины, которые выходят на новые рынки и при этом постоянно показывают рост выручки в условиях экономической нестабильности в мире.

На долю онлайн-рекламы пришлось 83,7% выручки Alphabet в третьем квартале 2019 года.

Видео: как Apple, Microsoft и Amazon росли до $1 млрд (источник: The Wall Street Journal)

Как ранее сообщал Фокус: