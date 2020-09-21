В Беларусь перебросили тульских десантников

На территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России. Они прибыли для участия во втором этапе белорусско-российских военных учений "Славянское братство-2020".

Такое заявление Министерства обороны РФ в понедельник, 21 сентября передало информагентство "Интерфакс".

"Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения "Славянское братство-2020" примут участие более 900 человек и около 100 единиц вооружения и военной техники", – сообщили журналистам "ИФ" в оборонном ведомстве. Дивизия примет участие "в совместных практических действиях активной фазы" на полигоне "Гожский" под белорусским городом Гродно.

"Тульской дивизией" называют 106-ую гвардейскую воздушно-десантную Тульскую Краснознаменную ордена Кутузова дивизию со штабом в городе Тула. Как указано на сайте Минобороны Беларуси, второй этап "Славянского братства" пройдет с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения.

Видео: YouTube / ВоенТВ Беларуси

В учениях "Славянского братства", кроме тульских, принимают участие также псковские десантники из 76-й дивизии ВДВ РФ, прибывшие в Беларусь еще 14-го сентября.

"Эти учения считаются тактическими – в них принимают участие всего около полутора тысяч человек, 300 из которых – военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России", – сообщила русская служба ВВС.

Псковкие десантники совместно со своими белорусскими коллегами отработают на полигоне Брестский высадку передового отряда по-штурмовому из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование с парашютами из самолетов Ил-76МД, блокирование населенного пункта, а также уничтожение незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 15 сентября в Яворовском, приграничном районе Львовской области стартовали самые масштабные в этом году международные военные учения "Rapid Trident 2020", в которых принимают участие около четырех тысяч военных из 9-ти стран.