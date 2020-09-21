США создают коалицию стран против строительства "Северного потока-2", – Помпео

Соединенные Штаты Америки создают коалицию стран, которая будет призвана помешать завершению строительства российско-немецкого газопровода "Северный поток – 2".

Об этом в интервью крупнейшему немецкому изданию Bild заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

"С точки зрения США, "Северный поток – 2" ставит под угрозу Европу, поскольку делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину, что, как мне кажется, беспокоит многих немцев. Мы надеемся, что "Северный поток – 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы помешать этому", – сказал Помпео.

По словам главы Государственного департамента США, правительство Германии должно взглянуть на проблему газопровода под тем же углом, что и США, не только из-за "осознания реальных последствий для безопасности, которые возникают из-за зависимости от российского газа", но также в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального.

Кроме того, глава американского Госдепа заявил, что когда против бывшего ГРУ-шника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было применено химическое оружие, Вашингтон принял очень сильные ответные меры. "Нет никаких оснований ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют должным образом на то, что произошло, когда все данные будут доступны", – добавил Помпео.

Напомним, 1 сентября немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия намерена добиться завершения строительства газопровода, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. Менее чем через неделю, 7 сентября, стало известно, что Меркель не исключает изменения своей позиции по достройке "Северного потока – 2" из-за отравления Алексея Навального.