В России в ДТП погиб популярный актер Дмитрий Жулин

В России, в результате ДТП погиб популярный актер Дмитрий Жулин, сыгравший в фильмах "Александровский сад", "Охота на Берию", "Если у вас нету тети" и других.

Трагедия произошла в понедельник, 21 сентября, около 09.00 на 61-м километре дороги "Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума" во Владимирской области. Об этом сообщает МК.ru.

Актеру было 43 года.

Как сообщил изданию источник в полиции, Дмитрий Жулин находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса.

Машина актера выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу автобусу "ПАЗ".

В автомобиле Жулина также находился пассажир. Он выжил и был госпитализирован. Пассажиры рейсового автобуса травм не получили.

Дмитрий Жулин с 1997 по 2005 год играл в Малом театре. Актер получил известность после роли Алексея Казарина в сериале "Александровский сад". В мае 2008 года после съемок сериала "Охота на Берию" он ушел в монастырь послушником, однако позже вернулся в профессию и снялся в ситкоме "Ботаны". Также он играл в "Экстраскопе" (2004) и "Если у вас нету тети" (Украина, 2007).