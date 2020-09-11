Смертельное ДТП под Киевом: люди возвращались с отдыха

Количество пострадавших в ДТП в Бориспольском районе, в котором утром 11 сентября погибли 5 человек, увеличилось до 20. По данному факту полиция открыла дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщалось, сегодня рано утром произошла авария с участием двух грузовых автомобилей, легковушки и маршрутного такси, где было 18 пассажиров.

В частности, 21-летний водитель грузовика DAF с полуприцепом столкнулся с фургоном Mercedes-Benz, который двигался в попутном направлении. DAF выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗом и Mercedes-Benz Sprinter, которые двигались в правой полосе движения в направлении Харькова.

Два пассажира легкового автомобиля, водитель и два пассажира маршутки погибли. В больницу с различными травмами доставили водителя легковушки и 19 пассажиров автомобиля Mercedes.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как уточняет ТСН.ua, пострадавших госпитализировали в Бориспольскую больницу. Сейчас на трассе перекрыты две полосы движения. Машины едут в объезд.

"Вдоль дороги складывают вещи людей, которые ехали в маршрутке. На многих из них есть метки "аэропорт", люди возвращались с отдыха", – говорится в сообщении.

По данным ТСН.ua, в ДТП 16 человек получили травмы.