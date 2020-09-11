Под Киевом произошло крупное ДТП: 5 погибших, 14 пострадавших

Авария произошла рано утром. Сейчас на месте трагедии работают медики, спасатели и полиция.

В Бориспольском районе (Киевская область) на трассе Киев-Харьков в ночь на пятницу, 11 сентября, произошло крупное ДТП, в котором 5 человек погибло и 14 людей пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что авария произошла около 4 утра. Столкнулись два грузовика, микроавтобус и легковушка. Водитель одного из грузовиков двигался в сторону Киева и врезался в Mercedec-Benz 1320, после чего выехал на "встречку" и столкнулся еще с двумя транспортными средствами, а именно Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

Из-за ДТП не менее 5 человек, остальных отвезли в больницу. В настоящее время на месте работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа полиции. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на месте трагедии.

Ранее в Киевской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, один человек пострадал. ДТП произошло на 56-м километре автодороги Борисполь-Днепр в Переяслав-Хмельницком районе.

14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.

А полицейский в Борисполе сбил насмерть человека. Мужчина стоял на проезжей части у пешеходного перехода.