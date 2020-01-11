Мужчина стоял на проезжей части у пешеходного перехода

В городе Борисполь, Киевской области, работник полиции, управляя служебным автомобилем Renault Doker, сбил насмерть мужчину. Об этом сообщает ГБР.

Инцидент произошел сегодня, около 7:00 утра. Пострадавший погиб на месте ДТП.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части у пешеходного перехода.

"Источники в правоохранительных органах сообщили, ДТП произошло по адресу улица Киевский шлях, 125. Мужчина стоял на проезжей части, возле пешеходного перехода. Именно там и произошел наезд", — пишет Информатор.

В полиции Киевской области сообщили, что авария произошла на неосвещенном участке дороги в то время, когда полицейские ехали на выполнение служебного задания. Водителя-полицейского сразу проверили на состояние алкогольного опьянения.

Место ДТП

В случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Следователи ГБР уже допросили свидетелей и очевидцев происшествия.

Как ранее сообщал Фокус:

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, в воскресение, 5 января, около 17:00 водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.