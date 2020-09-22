В Минске коммунальщики снимали с балкона белую ткань с надписью "Это не флаг"

В Минске коммунальщики снимали с балкона кусок ткани с надписью "Это не флаг". Видео опубликовал TUT.by.

Для этой цели использовали подъемник.

Ранее коммунальщики снимали бело-красно-белую символику либо то, что ее напоминало.

К примеру, в квартале “Минск Мир” висел флаг, длиной 13 этажей.

Напомним, 16 сентября Александр Лукашенко вспомнил о якобы вмешательстве Украины в дела Беларуси, назвав ее "форпостом политических провокаций", и заявил о внешних агрессорах. До этого, 3 сентября, Александр Лукашенко обвинил ряд иностранных государств, в том числе и Украину, во вмешательстве во внутренние дела страны. По его словам, протестами в Беларуси управляют Украина, Польша, Литва и Чехия.

Европейский парламент в четверг, 17 сентября, принял резолюцию, в которой отказался признавать избрание Александра Лукашенко президентом Беларуси.