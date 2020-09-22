Путин заявил Макрону, что Навальный мог отравить себя сам, – Le Monde

Французская газета Le Monde заявила, что опубликовала часть разговора двух президентов, которая осталась "за кадром".

Телефонный разговор между главами государств действительно имел место 14 сентября этого года. Как сообщается на сайте Кремля, первые лица обсуждали самочувствие Алексея Навального, ситуацию в Беларуси и прогресс в Минских переговорах по ситуации на Донбассе.

"Содержание разговора лишь частично отражено в двух официальных сообщениях Кремля и Елисейского дворца", – со ссылкой на свои источники написала во вторник, 22 сентября французская газета Le Monde.

По информации издания, во время разговора Макрон подчеркнул, что такой яд, как "Новичок" не мог быть произведен в частной лаборатории, а только на государственном уровне, и что здесь (в ситуации с отравлением Навального) требуются официальные объяснения со стороны РФ.

В ответ на это Владимир Путин допустил, что Алексей Навальный мог сам принять яд, и добавил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" менее сложное в изготовлении, чем это считается на Западе.

Кроме того, по информации газеты, Путин назвал Навального "баламутом в интернете" и "нарушителем спокойствия", который совершал "противоправные действия", когда использовал свой Фонд борьбы с коррупцией "в целях шантажа некоторых депутатов и чиновников".

Кроме того, президент РФ объяснил, что расследование этого отравления до сих пор не начинают из-за того, что Германия и Франция не предоставляют результаты его анализов российским специалистам.

Отмечается, что первые лица так и не нашли общий язык в ситуации с отравлением Навального. Кроме того, пишет Le Monde, Путин заявил, что след "Новичка" может вести в Латвию, где живет один из создателей этого яда. Макрон, якобы, сразу отверг "латвийский след" и версию о самоотравлении российского оппозиционера.

На днях один из разработчиков "Новичка" Вил Мирзаянов извинился перед Навальным за то, что синтезировал это вещество.