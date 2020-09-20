"Участвовал в преступном бизнесе". Один из разработчиков "Новичка" извинился перед Навальным
Ученый Вил Мирзаянов утверждает, что посвятил все свое последующее время борьбе против применения боевых ядов.
Один из разработчиков яда "Новичок" Вил Мирзаянов обратился с извинениями к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщил ученый-химик в эфире телеканала Дождь.
По его словам, Навальный, который был отравлен вышеупомянутым ядом, должен вскоре окончательно оправиться.
"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал Мирзаянов.
Отмечается, что Мирзаянов с 1995 года проживает на территории США.
Ученый также добавил, что все свое время посвятил борьбе против применения боевых ядов. Еще в 1993 году Мирзаянов общался с человеком, которую удалось пережить отравление "Новичком". Его симптомы были похожи на те, которые были у Навального, отмечает Мирзаянов.
"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", – отметил ученый.
По прогнозам одного из создателей "Новичка", для полного восстановления Навальному может понадобится до года.
Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Вскоре политик впал в кому. Спустя несколько дней Навального вывезли из РФ и доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, где останавливался Навальный.
Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика.
Недавно немецкие врачи сообщили об улучшении состояния Навального, который после отравления находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".